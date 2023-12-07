Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых пешеходных мостов в Москве. Об этом он написал на своем личном сайте.

По его словам, на данный момент в проектировании и строительстве находятся сразу семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку. Они должны появиться до 2026 года.

Мэр подчеркнул, что мосты свяжут людей, живущих и работающих на разных берегах московских рек и тем самым сделают Москву еще удобней.

Он уточнил, что сегодня ведутся работы по трем объектам:

мост через Нагатинский затон длиной 220 метров, он готов на 15%, сейчас идет установка опор;

мост через Яузу вблизи МГТУ имени Баумана длиной 300 метров, он готов на 19%, специалисты армируют плиту и собирают металлический пролет;

мост через Водоотводный канал длиной 58 метров, он готов на 60%, сейчас здесь строят защитную стенку.

Еще четыре моста проектируют. Два из них появятся в Мнёвниковской пойме, еще два – в затоне Новинки.

Ранее Собянин осмотрел ход работ по строительству моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой, назвав этот проект одним из крупнейших инженерных сооружений, которые были построены за последние годы через Москву-реку. Работы стартовали в 2023 году, а их завершение планируется до конца 2025 года.

До этого мэр сообщал, что в Москве с 2011 года было построено 22 моста.

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