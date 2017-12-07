Прикрепиться к детским поликлиникам в Москве можно через mos.ru – Собянин

07 декабря 2017, 13:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Горожане могут прикрепиться к детским поликлиникам по заявлению в личном кабинете на портале мэра и правительства Москвы, заявил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к марту 2018 года разработать план развития материально-технической базы детских поликлиник. На нововведения должны тратить по десять миллиардов рублей в течение трех лет. Это – одна из частей демографической инициативы главы государства.
В столице в 2018 году должны открыть семь поликлиник, в числе которых – детская поликлиника в районе Марфино. Там разместятся отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта, педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка и реабилитации с залом ЛФК, клинико-диагностическая лаборатория и другое.
14 сентября 2017 года в Москве достроили новую Морозовскую детскую клиническую больницу. Это один из крупнейших детских стационаров России. В октябре больница приняла первых пациентов. Рассчитана она на 500 коек. В учреждении будут оказывать стационарную и амбулаторную помощь порядка 70–80 тысячам детей и подростков в год. Благодаря этой больнице откроются новые направления медицинской помощи по профилям экстренной сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии и трансплантации органов и тканей, включая пересадку костного мозга.
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