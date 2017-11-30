Москва построит семь поликлиник в 2018 году

30 ноября, 16:40
Фото: портал Москва 24/ Михаил Сипко
Семь поликлиник планируется возвести и открыть в 2018 году в столице за счет городского бюджета, рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
В их числе будет детская поликлиника в районе Марфино. По поручению Сергей Собянина поликлиники в городе переходят на новый стандарт работы и обслуживания, пояснил Бочкарев. Благодаря этому пациенты могут избежать очередей, что повышает комфорт медицинской помощи, добавил он.
Детская поликлиника на 320 посещений в смену появится по адресу улица Академика Комарова, владения 1–3. Надземная часть здания уже возведена, заканчиваются фасадные работы и внутренняя отделка помещений. Перекладываются инженерные коммуникации, благоустраивается прилегающая территория, сообщает Стройкомплекс Москвы. Площадь объекта составляет 8370 квадратных метров. Там расположатся отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта, дневного стационара, блок кабинетов функциональной диагностики, педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка и реабилитации с залом ЛФК, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок кабинетов, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.
Поликлинику оснастят современным оборудованием и мебелью. Для маломобильных граждан установят пандусы и лифты.
Две поликлиники откроют на юге Москвы в 2021 году. С 2018 по 2020 год в эксплуатацию введут 40 объектов здравоохранения. Это 22 поликлиники, шесть больниц, шесть подстанций скорой медицинской помощи, один роддом и три инженерных объекта, заявил Бочкарев.
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