Две поликлиники построят на юге Москвы к 2021 году

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Строительство двух новых поликлиник на юге столице включено в Адресную инвестиционную программу. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2021 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках реализации программы в 6-м микрорайоне Загорья в районе Бирюлево Восточное построят детскую поликлинику на 320 посещений в смену. Также на улице 6-й Радиальной, владение 7 в Царицыне возведут детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену.

По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, в период с 2018 по 2020 год откроют 40 объектов здравоохранения. В их числе 22 поликлиники, шесть больниц, шесть подстанций скорой медицинской помощи, один роддом и три инженерных объекта.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении строительства подстанции скорой помощи в Троицке. Объект рассчитан на 10 машино-мест.