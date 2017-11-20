Две поликлиники построят на юге Москвы к 2021 году

20 ноября, 19:16
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Строительство двух новых поликлиник на юге столице включено в Адресную инвестиционную программу. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2021 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В рамках реализации программы в 6-м микрорайоне Загорья в районе Бирюлево Восточное построят детскую поликлинику на 320 посещений в смену. Также на улице 6-й Радиальной, владение 7 в Царицыне возведут детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену.
По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, в период с 2018 по 2020 год откроют 40 объектов здравоохранения. В их числе 22 поликлиники, шесть больниц, шесть подстанций скорой медицинской помощи, один роддом и три инженерных объекта.
Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении строительства подстанции скорой помощи в Троицке. Объект рассчитан на 10 машино-мест.
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