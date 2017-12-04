Путин поручил разработать законы по поддержке семей с детьми

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин раздал поручения по демографической инициативе. Президент России установил сроки и назначил ответственных за выполнение программ, передает РИА Новости.
С начала 2018 года вводится ежемесячная выплата на первого и второго ребенка. Пособие составит один прожиточный минимум, который будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года. На выплату будут претендовать семьи с доходами не более 1,5 прожиточного минимума на человека. Путин отвел на выполнение поручения срок до 15 февраля 2018 года.
Кроме того, программу материнского капитала должны продлить до конца 2021 года. При этом увеличиваются возможности использования маткапитала. Срок выполнения до 15 февраля 2018 года. Руководителя администрации президента Антона Вайно назначили ответственным за поручение.
К марту будущего года правительство должно разработать план развития материально-технической базы детских поликлиник. На это планируется тратить по десять млрд рублей в течение трех лет.
Владимир Путин также поручил разработать программу достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. Этот показатель планируется достигнуть к 2021 году.
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