Путин назвал главным итогом 2017 года выход экономики РФ из рецессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

Одним из основных событий 2017 года президент РФ Владимир Путин считает выход российской экономики из рецессии.

"По сути, очень важным явилось то, что экономика наша вышла из рецессии и вошла в стадию устойчивого развития и роста", − сказал глава государства.

Он также отметил, что от экономики зависят и другие сферы жизни страны. В том числе социальная, уровень доходов граждан, обороноспособность страны, безопасность.

Ранее сообщалось, что размер реальной заработной платы в России вырастет на четыре процента в 2018 году, а зарплата бюджетников увеличится на целых 15−20 процентов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По прогнозам Минфина, в 2018 году уровень инфляции в России будет равен 3,7 процента, тогда как по итогам 2017 года он составил 3,2 процента. 23 ноября правительство РФ приняло решение выделить свыше пяти миллиардов рублей на повышение зарплат федеральным работникам сфер образования, здравоохранения и культуры.