Глава Минфина пообещал россиянам рост реальной зарплаты в 2018 году

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Размер реальной заработной платы в России вырастет на четыре процента в 2018 году, а зарплата бюджетников увеличится на целых 15−20 процентов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".
"Если мы говорим о бюджете следующего года, у нас реальные заработные платы − то есть зарплаты над инфляцией - вырастут больше, чем на четыре процента", − цитирует слова Силуанова ТАСС.
Глава Минфина также подчеркнул, что с 1 ноября 2018 года будут выполнены указы президента, в соответствии с которыми средний рост зарплат бюджетников составит от 15 до 20 процентов, а в отдельных отраслях будет даже более значительным. При этом Силуанов особо отметил, что рост зарплат не будет "съеден" инфляцией.
По прогнозам Минфина, в 2018 году уровень инфляции в России будет равен 3,7 процента, тогда как по итогам 2017 года он составил 3,2 процента. 23 ноября правительство РФ приняло решение выделить свыше пяти миллиардов рублей на повышение зарплат федеральным работникам сфер образования, здравоохранения и культуры.
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