Выплаты за рождение первого ребенка в 2018 году составят 21 млрд рублей

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Выплаты за рождение первого ребенка в 2018 году составят 21 миллиард рублей. Объем выделенных на демографическую инициативу президента средств назвали в пресс-службе вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец.

Установлен также размер выплат на 2019 год – 55 миллиардов рублей и 2020 – 68 миллиардов рублей. "Выплаты смогут получить 339 тысяч семей за рождение первого ребенка. Это только для семей с низким достатком", – цитирует Голодец ТАСС.

В общей сложности на реализацию демографических программ в течение трех лет, по оценке Голодец, потребуется порядка 500 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин предложил ввести ежемесячную выплату за рождение первого ребенка для российских семей. Размер пособия будут определять исходя из прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе страны. Помощь будет адресной и составит в 2018 году около 10 523 рублей, в 2019 году – 10836 рублей, а в 2020 году – 11 143 рубля.

Нововведение начнет действовать в январе 2018 года. Сообщалось также, что на программу могут израсходовать 144,5 миллиарда рублей в течение трех лет.

Кроме того, Владимир Путин внес предлолжение продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования.