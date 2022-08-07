Собянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие транспортного комплекса Москвы. Благодаря вам наш город становится ближе для миллионов москвичей и жителей Подмосковья", – указано в телеграмме мэра.

Собянин напомнил, что Москва является крупнейшим транспортным узлом, где успешно реализуются проекты по интеграции городского общественного транспорта в пригородное ж/д сообщение.

Так, порядка полумиллиона пассажиров ежедневно пользуются Московским центральным кольцом, запущено движение на Московских центральных диаметрах – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский". Кроме того, в городе идет подготовка к запуску еще трех маршрутов.

Ранее российских железнодорожников с профессиональным праздником поздравил президент страны Владимир Путин. Глава государства также выделил памятную дату – 185-летие со дня открытия Царскосельской железной дороги.