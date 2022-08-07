Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником.
"От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой – 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России", – сказал президент в видеопоздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что железнодорожная отрасль имеет громадное стратегическое значение для России, развития регионов, национальной экономики и качества жизни людей. Он отметил, что инженеры, рабочие и специалисты самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс, являются профессионалами и настоящими героями. Президент также назвал подвигом возведение в сложнейших условиях Транссиба и БАМа, а также других магистралей.
В настоящее время в государстве стоят масштабные задачи по формированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети, продолжил президент. Он подчеркнул, что свой вклад в эту работу вносят инженеры, строители, машинисты, проводники и работники диспетчерских служб.
"Убежден: у нашей железнодорожной отрасли – огромный потенциал для качественного роста. И, несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперед, будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места", – подчеркнул президент.
Он пояснил, что речь идет о развитии Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, а также о строительстве Северного широтного хода и расширении Восточного полигона.
В конце мая в ходе совещания по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса РФ Путин заявил, что в России необходимо перестраивать логистику, разрабатывать новые транспортные проекты на фоне переключения глобальной экономической активности с Запада на другие регионы. При этом важно в таких проектах закладывать избыточную мощность с расчетом на перспективу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: