Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником.

"От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой – 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России", – сказал президент в видеопоздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что железнодорожная отрасль имеет громадное стратегическое значение для России, развития регионов, национальной экономики и качества жизни людей. Он отметил, что инженеры, рабочие и специалисты самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс, являются профессионалами и настоящими героями. Президент также назвал подвигом возведение в сложнейших условиях Транссиба и БАМа, а также других магистралей.

В настоящее время в государстве стоят масштабные задачи по формированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети, продолжил президент. Он подчеркнул, что свой вклад в эту работу вносят инженеры, строители, машинисты, проводники и работники диспетчерских служб.

"Убежден: у нашей железнодорожной отрасли – огромный потенциал для качественного роста. И, несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперед, будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места", – подчеркнул президент.

Он пояснил, что речь идет о развитии Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, а также о строительстве Северного широтного хода и расширении Восточного полигона.

В конце мая в ходе совещания по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса РФ Путин заявил, что в России необходимо перестраивать логистику, разрабатывать новые транспортные проекты на фоне переключения глобальной экономической активности с Запада на другие регионы. При этом важно в таких проектах закладывать избыточную мощность с расчетом на перспективу.