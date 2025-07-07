Собянин представил концепцию создания Национального центра "Россия" на Пресне

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Появилась концепция создания нового выставочного комплекса на Краснопресненской набережной в Москве. Ее представил Сергей Собянин в ходе посещения экспозиции Национального центра "Россия".

"По поручению президента (Владимира Путина. – Прим. ред.) мы на месте старого "Экспоцентра" начинаем реализацию такого масштабного уникального проекта – строительство Национального центра "Россия", – отметил мэр Москвы.

Собянин добавил, что общая площадь нового комплекса составит около 200 тысяч квадратных метров. Он будет выполнен с учетом современной архитектуры и оборудованием. Мэр выразил надежду, что эта территория станет еще одним центром Москвы и местом притяжения людей.

Выставку-форум "Россия", которая прошла на ВДНХ, посетили около 18 миллионов человек, напомнил мэр. Поэтому стало очевидно, что необходимо создать постоянно действующий центр, где можно было бы показывать достижения регионов всей страны. Сконцентрировать все это в одном павильоне нетривиальная, но важная и интересная задача, подчеркнул Собянин.

Он также поблагодарил первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко за то, что именно Москве было поручено заниматься подобным проектом.

"Мы будем заниматься с полной ответственностью", – отметил Собянин.

Кириенко, в свою очередь, выразил надежду, что новый центр вберет в себя все лучшее с прошедшей выставки-форума. Он подчеркнул, что ничего подобного еще нет не то что в России, но даже в мире. Кириенко не сомневается, что мэрия Москвы справится с такой задачей.

"Это такая большая совместная работа дирекции выставки всех российских регионов, всех российских крупнейших отраслей, министерств и ведомств, всех крупнейших корпораций. Все здесь будет учтено", – добавил он.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, центр "Россия" на территории "Экспоцентра" на Пресне станет новой визитной карточкой не только столицы, но и всей страны.

Кроме выставочных площадей, там возведут концертный зал с трансформируемыми зрительными местами и сценой, медиацентр, молодежный креативный кластер, конгресс-центр, площадки для делового общения и нетворкинга, а также зоны фуд-кортов.

На площадке пока ведутся инженерные изыскания, а также идет подготовительный этап работ, чтобы сохранить часть зданий старого "Экспоцентра", обеспечив их функционирование до окончания строительства нового центра. Полностью завершить строительство комплекса планируется в 2029 году, до этого времени Национальный центр "Россия" будет работать в павильоне № 7 "Экспоцентра".

Выставка-форум "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира, заявлял ранее Кириенко. По поручению Путина на ее базе был создан Национальный центр "Россия". Сообщалось, что его филиалы позже откроются по всей стране, поэтому каждый гражданин сможет увидеть выставку в том или ином виде.

