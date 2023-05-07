Собянин: ученики столичных школ стали победителями Международной олимпиады по химии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил московских школьников с высокими результатами на Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

"Она прошла с 1 по 6 мая в столице Казахстана – Астане. Поздравляю всех призеров!" – написал в телеграм-канале мэр Москвы.

Градоначальник добавил, что золотые медали получили: ученица 11 класса школы №1535 Дарья Азарова; ученик 11 класса школы Центра педагогического мастерства Сергей Росляков; ученик 10 класса из школы имени Маршала В. И. Чуйкова Тимур Ахмедов. Кроме того, серебряную медаль получил ученик 11 класса из СУНЦ МГУ Артем Алехин.

Ранее Собянин рассказал, что преподаватель русского языка и литературы из ГБОУ школа имени Достоевского Сергей Валюгин стал учителем года Москвы.

За победу в этой номинации боролись 345 человек, а в суперфинал вышли восемь. Участники конкурса провели классные часы и обсудили со школьниками вопросы выбора будущей профессии, сохранения культурных ценностей, а также затронули тему экологии.



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