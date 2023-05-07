Собянин рассказал о работе центра управления комплекса городского хозяйства Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Центр управления комплекса городского хозяйства Москвы позволил увеличить эффективность и скорость реагирования на происходящее в городе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Центр располагается в столичном районе Печатники. В нем работают специалисты, отвечающие за жизнеобеспечение города, сотрудники профильных департаментов и окружных префектур.

"Они наблюдают за работой своих систем и объектов в режиме реального времени – данные о критичных событиях автоматически выводятся на экран во всю стену в Ситуационном зале", – сообщил Собянин.

По словам мэра, открытие организации является своего рода прорывом в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Слаженная работа специалистов позволяет им действовать без потери времени.

Помимо этого, в центре работают сотрудники "Системы-112". Операторы круглосуточно взаимодействуют с экстренными и аварийными службами города.

Аналитики, в свою очередь, исследуют происшествия и находят решения для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Ранее стало известно, что за последние 10 лет доверие москвичей к "Системе-112" выросло в 75 раз. Служба объединяет более 230 столичных и подмосковных организаций. Среднее время ответа оператора не превышает 6 секунд.

