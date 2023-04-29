Собянин заявил о подготовке фонтанов к новому сезону в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве стартовал сезон фонтанов. Все объекты были тщательно промыты и прочищены, рассказал Сергей Собянин в своем персональном блоге.

"Специалисты заменили поврежденные трубы и насадки, настроили подсветку и системы управления. Подготовка к пуску самых больших фонтанов, например, на ВДНХ или на Манежной площади, заняла до 20–25 дней", – поделился Собянин.

Градоначальник добавил, что в этом году специалисты организовали масштабные мероприятия по ремонту Плавающих фонтанов Водоотводного канала, которые находятся по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными.

По словам Собянина, Плавающие фонтаны ни разу не ремонтировались, однако под действием воды и перепадов температур их механизмы сильно износились.

Специалисты организовали там капитальный ремонт сразу всех 17 фонтанных модулей. Вес каждого из них составляет примерно 300 килограммов. Там заменили насосное оборудование, форсунки, системы фильтрации, трубопроводы и якоря. Замена подводных светильников сделала вид ярче и интереснее.

На ВДНХ сейчас работают свыше 20 фонтанов, в том числе 14 фонтанов на Центральной аллее – "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос", композиция "Ракета" на площади Промышленности, сухой фонтан перед "Москвариумом", фонтан со скульптурой "Мальчик, вытаскивающий рыбу" за павильоном № 64 "Оптика", чаши фонтанов у павильона № 14, сухой фонтан у павильона №31.

Впервые за 40 лет, поделился мэр, открылся керамический фонтан во внутреннем дворике павильона № 30 Центра современных биотехнологий и Музея "Биотех".

Кроме того, специалисты обновили музыкальный фонтан в музее-заповеднике "Царицыно". Там заменили внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили его внешний вид. Собянин рассказал, что за последние 10–12 лет в городе возвели свыше 60 новых фонтанов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы. Особое внимание специалисты уделят скульптурным композициям с обилием маленьких деталей, которые будут отмываться вручную и с применением мягких кистей.

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