Собянин осмотрел временный госпиталь для долечивания COVID-19 на ВДНХ

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Сергей Собянин осмотрел ход работ по развертыванию временного госпиталя в павильоне № 75 на ВДНХ, который будет готов принять первых пациентов уже 15 мая.

"В Москве динамика госпитализации находится на стабильном уровне. Сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано. Это хорошая история, но тем не менее мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению, и мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий. Поэтому, одновременно открывая какие-то производства или делая какие-то послабления, мы понимаем, что мы можем получить одновременно и рост заболеваемости, и рост госпитализации", – рассказал мэр Москвы.

По его словам, столичные власти должны гарантировать москвичам обеспечение медицинской помощи при заболевании коронавирусом.

"В этих целях создаются резервные медицинские центры, как здесь, на ВДНХ. Это полноценный госпиталь с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и с соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, в которых есть значительный опыт работы в этой сфере", – отметил Собянин.

Он также выразил надежду, что этот дополнительный коечный резерв не понадобится.

"То, что мы видим в других странах, городах, нас все-таки заставляет заранее беспокоиться и готовиться к сложным ситуациям", – добавил глава города.

Главный врач городской клинической больницы № 24, к которой будет прикреплен госпиталь на ВДНХ, Григорий Родоман также отметил удобство будущего стационара.

Временный госпиталь на ВДНХ начали возводить 28 апреля. Для размещения госпиталя была подобрана площадка площадью 53 тысячи квадратных метров на 1 779 коек, включая 72 противошоковые койки.

Палаты для пациентов оборудуют мебелью, кнопкой для вызова медперсонала и кислородной подводкой. Во всем корпусе будут размещены душевые кабины, санузлы и умывальники. Также для пациентов и врачей будет организована столовая.

В корпусе установят специальные шлюзы, отделяющие "чистые" и "грязные" зоны для персонала. Готовятся два приемных отделения с обустройством 12 смотровых боксов, четырех процедурных и трех зон, где одновременно смогут работать шесть врачей.

Выписка пациентов будет осуществляться через две специальные зоны, где будут размещены пять душевых кабин с санузлами. В случае сильной нагрузки в госпитале увеличат персонал до 160 врачей, 350 сотрудников среднего и 322 сотрудников младшего медперсонала.

Для медперсонала оборудуют две ординаторские зоны вместимостью до 20 врачей, а также 50 сестринских постов. Специалисты будут полностью обеспечены всем необходимым для работы. На территории госпиталя оборудуют пункты мойки и дезинфекции автомобилей скорой помощи.

Первых пациентов госпиталь примет 15 мая. Планируется, что он будет приписан к городской больнице № 24. Для заболевших коронавирусом были перепрофилированы корпуса № 1 и № 2. В корпусах имеется почти 700 коек, в том числе реанимационные. В них оборудованы аппарат КТ, 26 аппаратов ИВЛ. В штат больницы входят 226 врачей и 431 сотрудник среднего медперсонала.

Помимо ВДНХ, временные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией будут развернуты в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре "Сокольники", Ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. Для заболевших подготовят порядка 10 тысяч коек.

Для персонала коронавирусных стационаров введены городские надбавки к заработной плате. Врачи получат дополнительные 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие сотрудники – 30 тысяч рублей.

Из федерального бюджета врачам выплатят 80 тысяч рублей, 50 тысяч – среднему медицинскому персоналу, 25 тысяч – младшему медперсоналу. Таким образом, врачи получат выплаты на общую сумму 150 тысяч рублей, средний медперсонал – 100 тысяч, младший персонал – 55 тысяч рублей.

