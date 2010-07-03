"Мосгаз" провел профилактику Вечного огня в Александровском саду

Фото: Агенство "Москва"/Игорь Иванко

Специалисты "Мосгаза" провели профилактику Вечного огня в Александровском саду в преддверии Дня Победы. Об этом в Twitter написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на время работ пламя перенесли на временную горелку. Профилактика заняла 40 минут.

Перед #9Мая слесари "Мосгаза" проводят профилактику Вечного огня в Александровском саду. Пламя переносят на временную горелку, чтобы оно не погасло. Работа идет ровно 40 минут. Отработан каждый жест. pic.twitter.com/5bwCOsdpf6 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 7, 2019



Накануне Собянин принял участие в параде московского кадетского движения "Не прервется связь поколений", посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло на Поклонной горе рядом с Музеем Победы.