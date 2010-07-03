Собянин принял участие в параде кадетского движения на Поклонной горе

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Сергей Собянин принял участие в параде московского кадетского движения "Не прервется связь поколений", посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Мероприятие состоялось на территории мемориального комплекса "Поклонная гора" рядом с Музеем Победы.

"Дорогие ветераны, кадеты, товарищи офицеры! Здесь, на Поклонной горе, традиционно в День святого Георгия Победоносца, в День герба и флага столицы, в преддверии годовщины Победы проводится парад кадетов", – сказал Собянин.

Он добавил, что впервые участие в параде примут кадеты из других городов. "Впервые в нем принимают участие кадеты из Ижевска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону. Они пройдут в парадных расчетах плечом к плечу с воспитанниками кадетских классов Москвы", – отметил Собянин.

В торжественном шествии приняли участие более 2,5 тысяч учащихся кадетских классов столичных школ. В этом году к ним впервые присоединилась кадеты из Ижевска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону.

Перед началом парада мэр Москвы поздравил ветеранов, кадетов и их родителей с Днем герба и флага Москвы и с наступающим Днем Победы. Сергей Собянин вручил благодарственные письма победителям городского конкурса "Лучший кадетский класс". Награды получили ученики 7-го класса школы № 2083, 8-го класса школы № 1002, 9-го класса школы № 1494, а также 10-го класса школы № 2036 и 11-го класса школы № 2026.

Кроме того, утром 6 мая в Центральном музее Великой Отечественной войны для четырех тысяч московских старшеклассников провели интерактивный урок "История Победы". На Поклонной горе дали старт проекту "Путь героя", в котором участвуют команды туристских секций и клубов из 48 московских школ. Все эти школы носят имена Героев Советского Союза, которые удостоились звания в военные годы. В рамках проекта школьникам предстоит пройти по местам, связанным с боевым путем или местом подвига героя ВОВ, в честь которого назвали их школу. На маршруте они проведут поисково-исследовательскую работу и по ее результатам обновят экспозицию посвященного герою школьного музея.