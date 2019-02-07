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19:38

Собянин позвал горожан на московский этап "Лыжни России"

мэр Москвы Сергей Собянин досуг

19:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский этап массовой гонки "Лыжня России" состоится 9 февраля. В своем Twitter Сергей Собянин призвал к участию всех желающих от 14 лет и старше.

Глава города отметил, что тем, кто хочет попробовать свои силы нужен медицинский допуск.

"Приглашаю на московский этап массовой гонки "Лыжня России", которая пройдет в субботу", – написал мэр.

Ожидается, что число участников перевалит за 20 тысяч. Забеги пройдут в 11 округах на лыжных трассах, популярных у горожан. За такой формат проголосовали участники проекта "Активный гражданин". Центральной площадкой московского этапа станет лыжная трасса у физкультурно-оздоровительного комплекса "Лазурный" на северо-западе столицы. Узнать адреса всех площадок можно здесь.

"Это наш город": в 11 округах Москвы пройдет этап гонки "Лыжня России"

мэр Москвы Сергей Собянин досуг

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