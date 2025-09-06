Собянин: пространства 51 реконструированной школы подготовили к началу учебного года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва благоустроила к началу учебного года пространства 51 реконструированной школы в рамках масштабной программы "Моя школа". Общая площадь облагороженных территорий превысила 80 гектар, заявил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр столицы обратил внимание, что возле образовательных учреждений появилось все необходимое для физического развития учеников, в том числе полосы препятствий, тренажеры, беговые дорожки, прыжковые ямы и площадки для занятий по строевой подготовке.

Более того, подчеркнул градоначальник, город обустроил 110 детских площадок. Их наполнение подобрано в зависимости от возраста детей. Вместе с тем специалисты создали зоны тихого отдыха, установили современные энергосберегающие светильники и системы видеонаблюдения.

"Сделали удобные парковки для велосипедов и самокатов, понятную систему навигации. Кроме того, на всех территориях разбили газон. В осенне-зимний период высадим деревья", – отметил Собянин.

Ранее глава города утвердил проект планировки территории в районе Котловка площадью 3,91 гектара. Там планируется построить современный учебный корпус. Площадь здания составит 28 тысяч квадратных метров. В школе сформируют комфортное и безопасное пространство для 2 тысяч учеников.