Собянин поздравил сотрудников и ветеранов РЖД с юбилеем компании

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов ОАО "Российские железные дороги" с 20-летним юбилеем. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"На протяжении 20 лет вы обеспечиваете комфортные и безопасные перевозки пассажиров, современную и надежную доставку грузов по всей стране. РЖД – важнейший партнер правительства Москвы. Совместными усилиями мы реализовали мегапроекты мирового уровня: запустили Московское центральное кольцо и первые два Московских центральных диаметра", – отметил он.

В ближайшее время планируется открытие движения по двум новым диаметрам метро, которые помогут улучшить доступность для 5,4 миллиона москвичей. Сотрудники РЖД выполняют колоссальный объем работ, обновляют инфраструктуру, строят новые вокзалы, депо и пути, заключил мэр.

До этого Владимир Путин поздравил работников железной дороги с профессиональным праздником, который отмечается в первое воскресенье августа, и обратил внимание на их вклад в развитие важнейшей стратегической отрасли. Глава страны подчеркнул, что сотрудники железнодорожной отрасти трудятся на ответственных участках. Они гордятся своей профессией и продолжают ее традиции.

По словам Путина, традиции появились в первой половине XIX века по инициативе создателей Царскосельской железной дороги. В частности, он указал, что отрасль развивалась при появлении нового вида транспорта.

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