Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил работников железной дороги с профессиональным праздником, который отмечается в первое воскресенье августа, и обратил внимание на их вклад в развитие важнейшей стратегической отрасли. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Дорогие друзья, поздравляю с профессиональным праздником всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта России! Свой вклад в развитие этой важнейшей стратегической отрасли вносят представители самых разных профессий и специальностей: машинисты, проводники, транспортные строители, ремонтники, инженеры, диспетчеры", – отметил он.

Глава страны подчеркнул, что сотрудники железнодорожной отрасти трудятся на ответственных участках. Они гордятся своей профессией и продолжают ее традиции. По словам Путина, традиции появились в первой половине XIX века по инициативе создателей Царскосельской железной дороги. В частности, он указал, что отрасль развивалась при появлении нового вида транспорта.

Президент РФ добавил, что при участии сотрудников железной дороги происходит системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры.

"В том числе на таких важных, перспективных направлениях, как Центральный транспортный узел, Восточный полигон, подходы к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Это и восстановление железнодорожного сообщения в Новороссии и Донбассе", – заключил лидер страны.

Ранее стало известно, что компания "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривает возможность тестирования посадки в "Сапсаны" по биометрии. Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин отметил, что при внедрении подобной функции необходимо учитывать положения закона "О транспортной безопасности". По его словам, компания уже подготовила с Минтрансом и Минцифры РФ дорожную карту с рисками. В случае успешной проработки рисков РЖД могут запустить пилотный проект в первом квартале 2024 года.

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