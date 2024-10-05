Сергей Собянин поздравил народного артиста Александра Михайлова с днем рождения

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Советский и российский актер Александр Михайлов отмечает 5 октября свое 80-летие. С юбилеем артиста поздравил Сергей Собянин. Телеграмма по этому случаю появилась на портале мэра и правительства Москвы.

"Выдающийся актер, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши высочайшее мастерство, тонкий психологизм и яркая индивидуальность нашли воплощение в десятках ролей, полюбившихся зрителям. Незабываемые спектакли и фильмы с вашим участием вошли в золотой фонд нашего театра и кино", – говорится в публикации.

Мэр отметил и педагогический талант Михайлова, который помогает ему обучать молодых актеров и продолжать традиции российской школы.

Градоначальник пожелал артисту благополучия, здоровья, а также долголетия в жизни и творчестве.

Михайлов родился в 1944 году в Оловянной (Читинская область СССР). Образование он получил в Дальневосточном государственном институте искусств.

Его главными ролями стали царь Иван Грозный в Малом театре, князь Мышкин и Родион Раскольников в Приморском драматическом театре.

Дебют Михайлова в кино – это роль бригадира сварщиков Алексея Углова в фильме "Это сильнее меня". Затем он снимался в кинокартинах "Приезжая", "Мужики", "Белый снег России", "Карнавал" и других проектах. Зритель лучше всего знает его по роли Василия Кузякина в комедии "Любовь и голуби".

Актер имеет звание народного артиста РСФСР, а также является обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" и ордена Почета.

Ранее Собянин поздравил с днем рождения артистку Ольгу Остроумову. По его словам, она снискала искреннюю любовь миллионов зрителей. Актриса является обладательницей золотой медали имени Александра Довженко и Государственной премии СССР.

