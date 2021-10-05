Собянин рассказал о планах повсеместного ПЦР-тестирования на коронавирус в Москве

16:48
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В ближайшие две недели в Москве внедрят масштабную систему ПЦР-тестирования в общественных местах. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе совещания президента России с членами правительства.
"Мы начали внедрять это в местах массового пребывания людей: в МФЦ, торговых центрах, через неделю – через две разовьем эту систему до масштабной", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее мэр Москвы сообщил, что пункты экспресс-тестирования на коронавирус появятся в столичных центрах "Мои документы". Подобные пункты уже появились в двух из них, и скоро их установят еще в 10–20 МФЦ, а также торговых центрах. Тестирование пока будет бесплатным, его результаты будут готовы в течение 10 минут.
В Москве с 1 октября пациенты с симптомами ОРВИ должны проходить экспресс-тестирование на COVID-19. Предполагается, что это позволит медикам и больным выиграть время и максимально оперативно начать подходящее лечение.
Эксперт рассказал, в чем отличие экспресс-теста от ПЦР
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