Около 5 млн жителей столицы вакцинированы от коронавируса – Собянин

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В Москве вакцинацию от коронавируса прошли около пяти миллионов человек, сообщил Сергей Собянин на совещании Владимира Путина с членами правительства.

"Что касается вакцинации, в настоящее время в Москве вакцинированы около 5 миллионов человек", – сказал мэр.

Собянин отметил, что уровень вакцинации среди москвичей старшего возраста находится на низком уровне.

При этом, по его словам, наибольшее количество тяжелых больных коронавирусом – пожилые люди.

"Самое большое количество лежащих в реанимации – это пожилые люди, и смертность до 80% – это люди после 60 лет. Будем активнее работать с ними, привлекать их для вакцинации", – сказал мэр.

Ранее Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве на 30%. Он при этом уточнил, что в столице показатели заболеваемости COVID-19 пока в 2 раза ниже пиковых значений.

За последние сутки в России подтвердили 25 110 новых случаев коронавируса. При этом в 2 110 (8,4%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции. Она напомнила, что сидящему на самоизоляции нельзя контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе живет.