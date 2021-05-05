Собянин рассказал о реконструкции и строительстве культурных объектов в Москве

18:30
"В последнее время часто рассказываю про строительство метро, больниц. Но, кроме этого, мы уделяем много внимания всем сферам жизни, включая культуру", – написал мэр.
Он отметил, что на данный момент в столице происходит работа над обновлением театров, созданием нескольких культурных центров, а также реставрация исторических памятников.
Собянин привел в пример реконструкцию здания детского музыкального театра на улице Макаренко, которая завершилась в начале 2021 года. Также он напомнил об окончании строительства новой сцены для театра "Уголок дедушки Дурова".
В ближайшее время специалисты начнут реконструкцию старинных оранжерейных прудов в музее-заповеднике "Царицыно" и достроят здание школы хореографии и изобразительных искусств в Ломоносовском районе.
Ранее Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице. Разговоры о возрождении речного транспорта идут на протяжении многих лет.
Теперь, когда специалисты привели в порядок большую часть набережных, благоустроили множество парков на реке, открыли "Остров мечты" и начали реновацию ЗИЛа, проект сдвинулся с мертвой точки.
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