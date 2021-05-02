Собянин поздравил с днем рождения директора Мариинского театра Валерия Гергиева

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Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя, директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Мэр Москвы подписал телеграмму для именинника, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Обладая огромным талантом, высочайшим профессионализмом и неиссякаемым трудолюбием, Вы по праву являетесь одним из самых востребованных дирижеров современности", – заявил Собянин.

Мэр Москвы отдельно выразил благодарность Гергиеву за организацию и проведение Московского пасхального фестиваля.

Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве, вырос на Кавказе. Впервые за дирижерский пульт артист встал в 1978 году. Руководителем Мариинского театра Гергиев стал в 1996 году.

Именинник носит статус народного артиста России, а также обладает орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

Ранее в воскресенье, 2 мая, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных верующих с Пасхой. Градоначальник напомнил, что этот церковный праздник наполнен светлыми чувствами.