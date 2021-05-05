Теннисный клуб и центры самбо и бокса в "Лужниках" планируют достроить до конца года

13:52
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительство теннисного клуба и центров самбо и бокса в спорткомплексе "Лужники" планируется завершить до конца 2021 года, сообщил Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что в "Лужниках" каждый год реконструируют или строят несколько объектов.
"В этом году уже достроили сервисный центр уличных видов спорта, планируем завершить теннисный клуб, центры самбо и бокса, ряд павильонов, в том числе общественного питания", – написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, в "Лужниках" будет интересно просто погулять.
"Сооружения "Лужников" по-своему уникальны. Это синтез обновленных исторических сооружений, таких как аквакомплекс, и новейших инженерных решений, как центр гимнастики", – подчеркнул градоначальник.
Ранее Собянин осмотрел ход строительства Международного центра самбо и Центра бокса в "Лужниках". Мэр отметил, что во Дворце единоборств совмещены функционально два дворца – Дворец самбо и Дворец бокса. Оба соответствуют всем межнациональным требованиям.
Завершить строительство планируется до конца 2021 года. В это же время в "Лужниках" должно быть завершено строительство еще трех крупных спортивных объектов: универсального спортивного зала "Дружба", ледового дворца "Кристалл" и теннисного центра.
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