Теннисный клуб и центры самбо и бокса в "Лужниках" планируют достроить до конца года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство теннисного клуба и центров самбо и бокса в спорткомплексе "Лужники" планируется завершить до конца 2021 года, сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в "Лужниках" каждый год реконструируют или строят несколько объектов.

"В этом году уже достроили сервисный центр уличных видов спорта, планируем завершить теннисный клуб, центры самбо и бокса, ряд павильонов, в том числе общественного питания", – написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, в "Лужниках" будет интересно просто погулять.

"Сооружения "Лужников" по-своему уникальны. Это синтез обновленных исторических сооружений, таких как аквакомплекс, и новейших инженерных решений, как центр гимнастики", – подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин осмотрел ход строительства Международного центра самбо и Центра бокса в "Лужниках". Мэр отметил, что во Дворце единоборств совмещены функционально два дворца – Дворец самбо и Дворец бокса. Оба соответствуют всем межнациональным требованиям.

Завершить строительство планируется до конца 2021 года. В это же время в "Лужниках" должно быть завершено строительство еще трех крупных спортивных объектов: универсального спортивного зала "Дружба", ледового дворца "Кристалл" и теннисного центра.

