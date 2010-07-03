Собянин рассказал о детях на фестивале "Пасхальный дар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "Пасхальный дар" завершается в Москве. Сергей Собянин отметил, что на площадках мероприятия всегда много детей.

"Они с удовольствием лепили куличи, общались с животными, играли", – написал мэр в Twitter.

Присутствие детей на площадках "Пасхального дара" глава города назвал самой приятной картиной.

Начавшийся 25 апреля фестиваль завершится 5 мая. В рамках "Пасхального дара" в столице прошла акция "Неделя добра". За семь дней ее участники приютили около 150 животных.

