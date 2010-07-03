Около 150 животных забрали из приюта в рамках "Недели добра" в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Участники акции "Неделя добра", которая прошла в Москве с 25 апреля по 2 мая в рамках фестиваля "Пасхальный дар", приютили около 150 животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Алису Крюкову.

В этом году акция прошла на 800 площадках Москвы, к ней присоединились более 100 различных благотворительных фондов. Так, в рамках акции проводились различные уроки для детей, собирали вещи для нуждающихся, а фонд "Ника" пристроил около 50 собак и около 100 кошек.

Накануне директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский рассказал, что в акции "Неделя добра" приняли участие более 20 тысяч добровольцев.

Акция "Неделя добра" впервые была проведена в столице в 1997 году. Сейчас мероприятие перешло на новый уровень и ежегодно собирает сотню волонтеров.