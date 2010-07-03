В рамках фестиваля "Пасхальный дар" пройдет благотворительный онлайн-аукцион

Дизайнерский жилет от Ясмины Муратович, футболки из шоурума Елены Летучей, куртка от Елены Платоновой и еще много модных вещей от звезд будут представлены на первом благотворительном онлайн-аукционе в рамках фестиваля "Пасхальный дар".
Поучаствовать в акции могут все желающие. Все собранные средства поступят на счет благотворительных фондов-участников фестиваля.
2 мая в 10:00 на странице цикла мероприятий "Московские сезоны" в Instagram будут опубликованы лоты от звездных гостей фестиваля. До 22:00 можно будет принять участие в аукционе. Для этого следует написать сумму, которую вы готовы заплатить, под тем постом с вещью, которая вам приглянулась.
Участник аукциона, чей комментарий с суммой окажется последним к 22:00 2 мая, станет обладателем той ли иной вещи своего кумира.
Выступления ансамблей, спектакли по мотивам любимых сказок, танцевальные шоу, открытые тренировки с участием известных футболистов, игровые квесты и творческие мастер-классы подготовили для гостей фестиваля "Пасхальный дар".
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