В рамках фестиваля "Пасхальный дар" пройдет благотворительный онлайн-аукцион

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дизайнерский жилет от Ясмины Муратович, футболки из шоурума Елены Летучей, куртка от Елены Платоновой и еще много модных вещей от звезд будут представлены на первом благотворительном онлайн-аукционе в рамках фестиваля "Пасхальный дар".

Поучаствовать в акции могут все желающие. Все собранные средства поступят на счет благотворительных фондов-участников фестиваля.

2 мая в 10:00 на странице цикла мероприятий "Московские сезоны" в Instagram будут опубликованы лоты от звездных гостей фестиваля. До 22:00 можно будет принять участие в аукционе. Для этого следует написать сумму, которую вы готовы заплатить, под тем постом с вещью, которая вам приглянулась.

Участник аукциона, чей комментарий с суммой окажется последним к 22:00 2 мая, станет обладателем той ли иной вещи своего кумира.

Выступления ансамблей, спектакли по мотивам любимых сказок, танцевальные шоу, открытые тренировки с участием известных футболистов, игровые квесты и творческие мастер-классы подготовили для гостей фестиваля "Пасхальный дар".