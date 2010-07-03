Танцевальный флешмоб, спектакли и мастер-классы: чем завершится фестиваль "Пасхальный дар"

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Фестиваль "Пасхальный дар" завершается в эти выходные. 4 и 5 мая можно успеть посетить площадки в центре столицы и в округах, где пройдут мастер-классы благотворительных фондов, музыкальный выступления, спектакли и открытые занятия по танцам. Об этом сообщает оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".

На Тверском бульваре в рамках проекта "Четвероногий друг" специалисты продолжат рассказывать о поведении животных и о том, как найти с ними общий язык. 5 мая в 14:00 на площадке возле памятника Есенину фонд "Дарящие надежду" представит мастер-класс по дрессировке собак. А на площадке у памятника Тимирязеву в груминг-студии можно будет научиться правильно стричь и причесывать животных.

4 мая в 14:00 состоится полуторачасовой мастер-класс "Классическая модельная стрижка кошки", в 16:00 посетителям секреты груминга китайской хохлатой пуховки. Кроме того, субботу и воскресенье можно будет побывать на выставках питомцев московских фондов помощи бездомным животным и забрать себе полюбившуюся кошку или собаку.

У гостей площадки на Тверской площади есть шанс последний раз в этом году потренироваться в украшении куличей. На Святоозерской улице запланированы творческие мастер-классы: желающих научат выпекать пасхальные маффины, пряники и украшать яйца

В кулинарной мастерской на площади Юности в Зеленограде повара покажут, как правильно готовить вкусный яблочный пирог, творожную пасху с изюмом, "гурьевскую" кашу по старинному рецепту. 5 мая в меню появятся тушеные потрошки с репой, салат из свеклы и каша из толокна. Все это юные гости фестиваля смогут приготовить сами.

На Площади славы благотворительный фонд "Дети наши" проведут занятия не только для юных гостей фестиваля, но и для их родителей. 4 мая в 14:00 специалисты фонда предлагают обсудить все важные аспекты воспитания ребенка. 5 мая горожан научат создавать "теплые" картины из шерсти, а представители фонда "Со-единение" покажут, как делать ароматные свечи и предложат поучаствовать в игре, где гости фестиваля смогут испытать свои чувства – осязание, обоняние и другие.

4 мая в 17:00 перед гостями этой площадки выступит детский ансамбль школы искусств Алексея Кортнева. Ребята будут петь и танцевать, а позднее сменит гитаристка Ирина Игнатюк. Вечером 5 мая пройдут музыкальный спектакль "Конек-горбунок" и яркое шоу "Пасхальные радости" от театра "Сосферас".

Днем 4 мая на фестивальной площадке на Городецкой улице сотрудники благотворительного фонда "Движение вверх" покажут интерактивный мини-спектакль "Сказка о царе Салтане" и проведут мастер-классы по созданию картин в технике "металлопластика". В 16:00 состоится танцевальная разминка в стиле регеттон, а в 18:30 – "весенний флешмоб" – мастер-класс по эстрадному танцу.

5 мая программу для гостей площадки представят благотворительный фонд "ЦФО". В 13:00 можно послушать лекцию по финансовой грамотности, в 15:00 – повысить цифровую грамотность.

На Ореховом бульваре по вечерам в выходные будут идти спектакли для детей. Праздничные концерты и мастер-классы также организуют на бульваре Дмитрия Донского, на Митинской и Профсоюзной улицах.