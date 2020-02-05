Собянин пригласил подростков поучаствовать в проекте "Арт-Лаборатория"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил подростков принять участие в проекте "Арт-Лаборатория". Об этом мэр написал у себя во "ВКонтакте".

"Стартовал любопытный проект для подростков 13-18 лет – "Арт-Лаборатория". Выбирайте одно из девяти творческих направлений в дизайне, медиа, музыке, танце. Регистрируйтесь и с помощью наставников делайте командный проект", – написал Собянин.

Он отметил, что благодаря "Арт-Лаборатории" можно пройти путь от разработки до воплощения идеи, поработать в команде и научиться считать смету.

Презентация лучших проектов состоится на Большом фестивале школ искусств 30 мая.

Ранее Собянин пригласил жителей столицы посетить зимний спортивный праздник, который состоится в эти выходные на ВДНХ.