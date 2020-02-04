Собянин пригласил москвичей на зимний спортивный праздник на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить зимний спортивный праздник, который состоится в эти выходные на ВДНХ. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Посмотрите программу: будут показательные выступления известных сноубордистов-фристайлеров, хоккей, керлинг и зарядка на катке", – сообщил градоначальник.

Отмечается, что 8 и 9 февраля на площадке выставочного пространства пройдут уроки в школе хоккея, у Шахматного клуба все желающие смогут присоединиться к игре в керлинг либо принять участие в общей зарядке.

Также организаторы подготовили мастер-классы по кастомизации футболок. Помимо этого, впервые в России состоятся показательные выступления сноубордистов в дисциплине винч.

Ранее власти Москвы рассказали о развитии спорта в столице. По итогам года число горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигло 4,75 миллиона человек.