Собянин объявил об открытии дублера Алтуфьевского шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице открыли дублер Алтуфьевского шоссе – от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра, объявил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Для его создания был реконструирован участок Сельскохозяйственной улицы и построен путепровод через железнодорожные пути, который соединил Костромскую улицу и Юрловский проезд. Кроме того, на Сельскохозяйственной улице от Юрловского проезда до МСД была расширена дорога – до 3–4 полос в каждом направлении.

"Местные жители сразу пяти районов, где живут больше полумиллиона человек, получили быструю и удобную транспортную связь с метро и социальными объектами", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что альтернативный маршрут сократит время в пути на 30 минут, а также снизит нагрузку на участке Алтуфьевского шоссе от Бибиревской улицы до МСД на 10%. На участках Полярной и Кольской улиц от проезда Дежнева до улицы Искры нагрузка снизится на 19%. Для пешеходов были возведены 6 подземных переходов.

Помимо этого, были построены и реконструированы участок основного хода от Костромской улицы до МСД, разворотные однополосные съезды, а также:

участок улицы Римского-Корсакова и съезд с нее на Юрловский проезд;

Олонецкую улицу от Березовой аллеи до Отрадной улицы;

улицу Декабристов от улицы Мусоргского до Сельскохозяйственной улицы;

внутриквартальную улично-дорожную сеть и подъездные дороги.

В связи с вводом новых дорог будут изменены маршруты наземного городского транспорта. Например, с 6 января маршруты № 534 и № 573 заменят старые № 134 и № 23. Они будут продлены до станции метро "Бибирево", а вместо дизельных автобусов на линию выйдут электробусы. По данному участку в том числе поедет электробус ночного маршрута н9.

Собянин отметил, что в планах – построить до конца 2029 участок дороги от Череповецкой улицы до Алтуфьевского шоссе.

Ранее мэр рассказал, что в 2026 году в Москве будет завершена реализация одного из крупнейших дорожных проектов: трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

После завершения работ магистраль соединит пять вылетных направлений: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. При этом общая протяженность трассы, включая Внуковское шоссе, составит 26,6 километра.

