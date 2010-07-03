Собянин поздравил россиян с Днем народного единства

11:44
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сергей Собянин поздравил жителей России с Днем народного единства. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
Мэр напомнил, что в этот день в 1612 году народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.
"Сила нашего народа, его стойкость и самоотверженность много раз проявлялась в критические моменты истории. Любовь и уважение к России – залог нашей силы и непобедимости. С праздником, друзья!" – написал Собянин.
День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от Польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня празднования.
Приуроченный к празднику фестиваль проходит в столице. В этом году он охватил 30 адресов по всему городу: в субботу, воскресенье и понедельник гостей ждут на девяти площадках "Московских сезонов". К 4 ноября к праздничной программе присоединился и 21 столичный парк. Участие во всех событиях фестиваля "День народного единства" бесплатное.
Для гостей приготовили разнообразную программу, в том числе концерты и мастер-классы. Посетители познакомятся с культурой и традициями разных народов России.
Кроме того, 4 ноября парковки в столице сделали бесплатными. На любой улице Москвы можно спокойно припарковаться и не беспокоиться по поводу эвакуаторов.
В понедельник тем, кто собирается поехать на машине на северо-запад столицы, стоит обратить внимание на перекрытия улиц. Из-за праздничных мероприятий с 11:00 до 19:00 закрыта улица Маршала Бирюзова – от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова и улица Маршала Василевского – от площади Академика Курчатова до Щукинской. Также нет проезда по улице Перерва.
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