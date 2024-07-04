Собянин: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала 2024 года на территории Москвы было построено шесть зданий для учреждений культуры, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр города уточнил, что в их числе было возведено четыре культурно-просветительских центра, а также новый музейный комплекс Третьяковской галереи.



Градоначальник рассказал, что в общей сложности в период с 2011 по 2023 год в столице возвели 73 объекта культуры. В их числе Собянин назвал здание музыкального театра "Геликон-опера". Он отметил, что новый зал был оснащен уникальной техникой передачи звука, которая не имеет аналогов во всем мире.



Также в этот период в столице было построено здание Московского театра Олега Табакова. Мэр подчеркнул, что по механическому наполнению его сцена в настоящий момент уступает только Большому театру.



Собянин также обратил внимание на новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова", которая тоже была создана в этот промежуток времени. По его словам, трехэтажное здание стало гармоничным дополнением к уже существовавшему комплексу театра.

Мэр также рассказал, что в течение года на северо-западе столицы пройдут работы по благоустройству семи знаковых объектов.

Так, Собянин отметил, что в районе Щукино работы проведут на территории площадью 28 гектаров. Кроме того, планируется продолжить работы по благоустройству Строгина и территорий, прилегающих к Сходненскому каналу. Еще два объекта благоустроят за год в Митине.