Жители столицы смогут получить результаты анализов по электронной почте

Результаты анализов, которые были сданы в столичных поликлиниках, теперь можно получить по электронной почте, сообщил Сергей Собянин.
"Результаты анализов, сданных в городских поликлиниках, теперь можно получить по электронной почте. Они отправляются автоматически", – написал Собянин в Twitter.
Новый сервис, по слова мэра, тестируется на mos.ru. Для этого нужно оформить подписку на портале в разделе "Услуги".
Ранее сообщалось, что количество электронных медицинских карт, которые зарегистрированы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), достигло девяти миллионов. В них вносят данные о заболеваниях пациента, посещении врачей, назначенных препаратах и больничных листах.
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