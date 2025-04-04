Сергей Собянин: завершена модернизация корпуса № 10 Боткинской больницы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин заявил о завершении модернизации десятого корпуса ММНКЦ имени С. П. Боткина, указав, что она является одной из старейших столичных больниц.

"Здание 1909 года постройки – объект культурного наследия. Поэтому его не только капитально отремонтировали, но и отреставрировали", – написал он в своем телеграм-канале.



Специалисты сохранили эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей и аттик главного входа. В рамках работ они очистили и окрасили в темно-красный цвет кирпичные стены, а также установили 415 окон и 311 дверей. Кроме того, в десятом корпусе больницы были отреставрированы лестницы, сохранены их конструкция и декоративное оформление начала прошлого века.



Вместе с тем при модернизации здания специалисты отремонтировали своды Монье в подвале и на первом этаже, восстановили покрытие коридоров и лестничных площадок, заменили межэтажные перекрытия, усилили конструкции больницы, провели гидроизоляцию фундамента, восстановили стропильную систему и кровельное покрытие, а также проложили новые инженерные сети.

По словам Собянина, в обновленном здании находится научно-академический корпус, в котором будут работать 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. Научные сотрудники больницы смогут пользоваться трансформируемыми лекционными залами и аудиториями с мультимедийными системами.

Ранее Собянин объявил об открытии четырех поликлиник после реконструкции. При этом к настоящему моменту работы подошли к концу в 289 зданиях из почти 340 запланированных. Предполагается, что основные работы по реконструкции поликлиник столицы будут завершены к концу текущего года.