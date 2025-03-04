Собянин принял решение о единовременной выплате пострадавшим от радиационных аварий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин принял решение о выделении единовременной выплаты пострадавшим от радиационных аварий. Соответствующая информация появилась на портале мэра и правительства столицы.

"По традиции выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля. Ее размер составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей", – уточняется в публикации.

Поддержку планируют предоставить 13 632 жителям столицы, в числе которых: ликвидаторы аварии в Чернобыле, пострадавшие в результате радиационных происшествий и их родные, которые потеряли кормильца из-за подобной аварии.

Ранее Собянин подписал распоряжение об увеличении выплат семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам в два раза. С этого года сумма помощи выросла с 200 до 400 тысяч рублей.