04 марта, 15:13Мэр Москвы
Собянин принял решение о единовременной выплате пострадавшим от радиационных аварий
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин принял решение о выделении единовременной выплаты пострадавшим от радиационных аварий. Соответствующая информация появилась на портале мэра и правительства столицы.
"По традиции выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля. Ее размер составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей", – уточняется в публикации.
Поддержку планируют предоставить 13 632 жителям столицы, в числе которых: ликвидаторы аварии в Чернобыле, пострадавшие в результате радиационных происшествий и их родные, которые потеряли кормильца из-за подобной аварии.
Ранее Собянин подписал распоряжение об увеличении выплат семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам в два раза. С этого года сумма помощи выросла с 200 до 400 тысяч рублей.