Собянин принял участие в церемонии закладки камня на месте монумента Алиеву в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в церемонии закладки камня будущего памятника дважды Герою Социалистического Труда, выдающемуся государственному и политическому деятелю, председателю комиссии совета министров СССР по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Гейдару Алиеву.

Мэр напомнил, что в прошлом году отмечалось 50 лет со дня начала строительства БАМа, который стал одной из самых масштабных строек Советского Союза и продолжает играть важную роль уже в экономике России.

"И в этот год содружество бамовских строителей обратилось с просьбой – поставить памятник Гейдару Алиеву, одному из главных организаторов этой стройки", – отметил градоначальник, добавив, что просьбу поддержали кабмин, РЖД и комиссия Мосгордумы.

Вместе с Собяниным церемонию, проходящую в сквере рядом с посольством Азербайджана, посетили зампредседателя правительства России Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Роман Старовойт. Также гостями мероприятия стали представители бамовского сообщества и посол Азербайджана в России Рахман Сахиб оглы Мустафаев.

Как рассказал Савельев, Алиев буквально "вписал себя золотыми буквами" в историю создания БАМа. По его словам, он не просто курировал работы от имени Совета министров СССР, а "жил" стройкой.

Белозеров, в свою очередь, выразил благодарность политическому деятелю.

"Мы даже его считаем нашим железнодорожником, поскольку столько времени он уделил именно этому проекту", – добавил руководитель РЖД.

Более того, Белозеров назвал людей, работавших на этом объекте, провидцами со стратегическим мышлением, так как без БАМа на сегодняшний момент перевозить груз на Восток невозможно.

В свою очередь, посол Азербайджана указал, что монумент закладывается не только в память об Алиеве, но и в значительной степени как знак азербайджано-российской дружбы.

"Огромное вам спасибо", – заключил он.

Ранее и Владимир Путин отметил значимость Байкало-Амурской магистрали. Президент назвал БАМ символом мечты и романтических устремлений поколения советских граждан, а также одной из крупнейших железнодорожных артерий мира и дорогой будущего. Как он отметил, магистраль стала воплощением огромного труда и мужества двух миллионов молодых людей.