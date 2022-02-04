Еще один современный эндоскопический центр откроется в Коммунарке

04 февраля, 18:57
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин сообщил о планах по открытию современного эндоскопического центра в ТиНАО. Об этом градоначальник написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".
"В ближайшее время откроем еще один современный эндоскопический центр в Коммунарке", – объявил мэр.
Собянин напомнил, что аналогичные центры заработали в Боткинской больнице и ГКБ имени Буянова. Врачи провели уже более 28 тысяч исследований, что расширило возможности для диагностики опухолей желудочно-кишечного тракта.
В пятницу, 4 февраля, Сергей Собянин проинспектировал строительство нового скоропомощного комплекса городской клинической больницы № 15 имени Филатова. Также градоначальник побывал в коронавирусном стационаре медучреждения.
Собянин рассказал о строительстве скоропомощных корпусов на базе пяти стационаров
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