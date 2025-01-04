Собянин: более 8,5 тыс человек поучаствовали в акции "День без турникетов" в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2024 году в рамках акции "День без турникетов" состоялось более 800 экскурсий, в которых приняли участие свыше 8,5 тысячи человек, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что мероприятие проводится четыре раза в год. На экскурсиях посетителям рассказывают, как работают столичные компании и в каких специалистах они нуждаются. Участникам акции также предлагают ознакомиться с требованиями к вакансиям.

При этом сами компании получают возможность заинтересовать молодых людей и привлечь в свой коллектив квалифицированные кадры.

К настоящему моменту партнерами платформы стали более 260 организаций. В ушедшем году проект был ориентирован на высокотехнологичную сферу, отметил глава города.

Первые экскурсии в 2025 году должны состояться в марте. Мероприятия традиционно проводятся каждый квартал на протяжении всего года.

В последний раз акция прошла в Москве с 5 по 7 декабря. Горожане и гости столицы могли посетить более 120 площадок. В число новых участников акции вошли Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского, энергетические и IT-предприятия.