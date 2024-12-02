Акция "День без турникетов" пройдет в Москве 5–7 декабря

Фото: пресс-служба ДПиИР

Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 5 по 7 декабря. Горожане и гости столицы смогут посетить более 120 площадок, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Горожане и туристы побывают в научно-исследовательских центрах и лабораториях, технопарках и офисах технологических компаний. Всего запланировано больше 180 экскурсий, мастер-классов, лекций и встреч с экспертами", – подчеркнула заммэра Наталья Сергунина.

В число новых участников акции вошли Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского, энергетические и IT-предприятия. В кинопарке "Москино" посетителей познакомят со всеми этапами создания фильмов.

Кроме того, экскурсию проведет и научно-исследовательский центр, который специализируется на разработке инновационных материалов. Гости смогут посмотреть на производство и тестирование продуктов из полимеров.

В консалтинговой организации пройдет лекция "Вы приняты!", в рамках которой эксперты расскажут о тенденциях на рынке труда и дадут советы по росту своих шансов при приеме на работу.

Между тем первый в России Музей героизма откроется 9 декабря в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ. Он будет представлять из себя современное мультимедийное пространство, где желающим расскажут о примерах мужества соотечественников. Общая площадь экспозиции достигнет более тысячи квадратных метров.

