Собянин поздравил народную артистку СССР Татьяну Карпову с днем рождения

4 января, 19:53
Фото: zdravrussia.ru
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Татьяну Карпову. Телеграмма от градоначальника опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
"Ваша выдающаяся судьба является ярким примером преданности искусству и зрителям. За 70 лет вдохновенного служения в театре имени В.Маяковского Вы блистательно создали десятки героических, драматических, комедийных и других женских образов, оставивших большой след в душе ценителей прекрасного", – написано в поздравлении. Мэр также отметил, что спектакли с участием Карповой украсили театральную Москву и вошли в золотой фонд искусства.
Татьяна Карпова закончила Харьковский музыкально-театральный техникум и театральное училище при Московском театре Революции. Она стала частью труппы театра Маяковского с 1954 года. Удостоена званий народной артистки РСФСР и народной артистки СССР.
Популярность актрисе принесли роли в "Питомцах славы", "Гамлете", "Собаке на сене" и других спектаклях.
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