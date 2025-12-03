Собянин поблагодарил военно-промышленный комплекс за защиту Москвы

Фото: Москва 24

Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24 поблагодарил российский военно-промышленный комплекс (ВПК) за защиту столицы от атак.

По его словам, ВПК поставляет первоклассную технику для защиты неба. Кроме того, сама столица оказывает всемерное содействие Вооруженным силам России в целях обеспечения безопасности города.

"Это не гарантирует, конечно, ничего, но тем не менее надо делать все, чтобы минимизировать эти риски", – высказался градоначальник.

Собянин уверен, что система и войска противовоздушной обороны (ПВО) делают все возможное, чтобы защитить столицу страны от террористических атак. Мэр считает, что у российских сил ПВО получается гораздо лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что менее чем 1% украинских беспилотников, атакующих объекты на территории России, долетают до цели. Шойгу отмечал, что российские нефтяные и газовые компании принимают максимальные шаги для защиты своих объектов. Это не только меры инженерного характера, но и работа мобильных огневых групп, которые ликвидируют воздушные цели, указывал он.

