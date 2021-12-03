Собянин принес соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

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Сергей Собянин принес соболезнования в связи со смертью актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Нины Ургант, сообщает сайт мэра и правительства Москвы

"Ушла из жизни Нина Николаевна Ургант – всенародно любимая актриса, вписавшая много ярких страниц в летопись отечественного искусства. Несравненная Нина Николаевна создала богатую галерею женских образов в фильмах, вошедших в золотой фонд нашего кино", – говорится в сообщении мэра столицы.

Собянин особо отметил фильм "Белорусский вокзал", в котором Ургант проницательно сыграла роль сестры милосердия, став культовой для нескольких поколений зрителей.

По словам мэра, постановки в Александринском театре "с участием легенды на московской сцене" оставили незабываемые впечатления поклонникам театра столицы.

"Светлая память об этой прекрасной женщине навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников", – написал Собянин.

О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Она скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

В числе наиболее известных фильмов с ее участием – "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина".