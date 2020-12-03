Собянин: первыми вакцину от коронавируса получат врачи и учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин объявил, что первыми вакцину от коронавируса получат врачи и учителя. Об этом мэр Москвы написал в блоге на своем персональном сайте.

"Мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб начиная с 4 декабря 2020 года", – заявил градоначальник.

Непосредственно работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря, уточнил Собянин.

Накануне Владимир Путин поручил на предстоящей неделе начать в России массовую вакцинацию от COVID-19. Президент РФ отметил, что уровень производства препарата "Спутник V" достиг почти 2 миллионов доз, что позволяет начать масштабную прививочную кампанию.

