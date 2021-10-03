Парк Горького признан самым лучшим местом для вечерних прогулок среди жителей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самым лучшим местом для вечерних прогулок среди жителей столицы признан Парк Горького. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в ВКонтакте.

"На "Активном гражданине" закончилось голосование за лучший парк для вечерних прогулок. По мнению жителей, самый живописный вид на закат в Москве – в Парке Горького, со смотровой площадки арки Главного входа", – говорится в публикации мэра.

Также в числе популярных локация градоначальник назвал павильон у пруда в заповеднике Царицыно, набережную парка Фили и панорамные качели на Ходынском поле.

Ранее сообщалось, что в районе Новокосино на востоке столицы благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. Там появилась большая игровая зона для детей и площадка с уличными тренажерами. Для любителей экстремальных видов спорта организован скейт-парк и памп-трек. Также по территории проложили велосипедную дорожку.