Собянин поздравил жителей Подмосковья с 90-летием области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Красногорске прошла торжественная церемония, посвященная 90-летию Московской области. С этим праздником жителей Подмосковья поздравил Сергей Собянин.

"Уважаемые Андрей Юрьевич (губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. – Прим. ред.), Игорь Олегович (полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. – Прим. ред.), дорогие друзья. Сердечно поздравляю с годовщиной Московской области, с днем рождения", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Мэр отметил развитие и преображение региона.

"Преображаются города, создаются новые инфраструктурные проекты, развивается социальная сфера, и это для нас, для Москвы и для москвичей не какая-то абстрактная история. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы Московский регион гармонично развивался и с каждым годом был более комфортным для жителей. Нас по-разному называют – и соседями, и стратегическими партнерами", – сказал он.

Собянин подчеркнул, что за несколько лет построили множество развязок, реконструированы дороги – от небольших до магистралей.

Мэр назвал одним из главных проектов неземное метро.

"Вместе с РЖД мы из года в год создаем новые магистральные пути, новые транспортные коммуникации, переезды, интегрируя железные дороги, транспортную сеть Москвы и Подмосковья", – отметил он.

Также мэр напомнил про создание Московских центральных диаметров (МЦД), которые охватывают столицу и Московскую область.

"Мы вышли сейчас, на мой взгляд, на мегапроект мирового уровня – создание центральных диаметров, которые охватывают ближайшее Подмосковье и Москву, пересекая по диаметру весь регион", – сказал он.

Предполагается, что поезда МЦД будут курсировать каждые 5–6 минут в часы пик. Кроме того, МЦД будет работать по графику метро – с 05:30 до 01:00.

По первым двум диаметрам будут курсировать, в смешанном режиме с обычными электричками, современные "Иволги" – высококачественные городские поезда с Wi-Fi, USB-зарядками, велокреплениями, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха.

Эти поезда позволят обеспечить пассажирам высокий уровень комфорта в поездке. Жителям Красногорска будут доступны шесть станций МЦД-2: Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино и новые станции Пенягино и Волоколамская.

Существующие станции Аникеевка, Красногорская и Павшино благоустроят, на платформах появятся навесы от осадков, стелы экстренного вызова, удобные лавочки и урны. Остановочный пункт Опалиха реконструируют. С новой станции Волоколамская можно будет пересесть на одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии. МЦД-2 "Курско-Рижский", в состав которого войдут эти станции, улучшит транспортную доступность 27 районов Москвы и подмосковных Красногорска и Нахабина.

Протяженность второго диаметра составит 80 километров, общее время в пути – 116 минут, на втором диаметре будет 38 станций, с 15 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

МЦД-2 разгрузит пять линий столичного метро до 11%: Калужско-Рижскую, Серпуховско-Тимирязевскую, Замоскорецкую, Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую. МЦД-2 улучшит транспортную доступность 45 школ, 31 парка, 22 музеев и 16 институтов.

Ранее стало известно, что более 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут сопровождать пассажиров на протяжении всего их маршрута от станций метро до конечных станций МЦД.

Заявку можно будет оформить по телефону горячей линии, через мобильное приложение "Метро Москвы" или через специальную форму на сайте Московского метрополитена.

Кроме того, к запуску МЦД на станциях метро "Беговая" и "Тушинская" установят навесы "Огни города". Они сделаны из нержавеющей стали, гранита и стекла. По вечерам навесы будут создавать эффект зажженных огней.

Подобные конструкции уже установлены над входами более чем 20 станций подземки, в частности, на "Октябрьском поле", "Коломенском" и "Чкаловской".

Запуск первых диаметров состоится в ноябре 2019 года. Протяженность МЦД-1 и МЦД-2 составит 132 километра. На них расположатся 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы, шести городов области и более 100 предприятий.