Собянин утвердил план мероприятий по празднованию 80-летия Битвы под Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Битвы под Москвой. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Правительство Москвы утвердило состав оргкомитета и план мероприятий по организации празднования 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Распоряжение по этим вопросам подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

В состав оргкомитета вошли члены правительства Москвы, руководители органов законодательной и исполнительной власти города, представители ветеранской общественности.

В день празднования 80-летия Битвы под Москвой планируют организовать около 130 мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы. Также в этот день пройдет открытие памятных знаков дивизий народного ополчения и других, возложение цветов к памятникам и различные общегородские акции.

Ранее стало известно, что в Москве в этом году установят более 750 умных указателей с QR-кодами, которые расскажут о героях Великой Отечественной войны.

В прошлом году было установлено 19 умных указателей к Музею Победы на Поклонной горе, а также к домам, в которых проживали маршалы-полководцы.

