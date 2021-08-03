Собянин утвердил план мероприятий по празднованию 80-летия Битвы под Москвой

18:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Битвы под Москвой. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Правительство Москвы утвердило состав оргкомитета и план мероприятий по организации празднования 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Распоряжение по этим вопросам подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
В состав оргкомитета вошли члены правительства Москвы, руководители органов законодательной и исполнительной власти города, представители ветеранской общественности.
В день празднования 80-летия Битвы под Москвой планируют организовать около 130 мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы. Также в этот день пройдет открытие памятных знаков дивизий народного ополчения и других, возложение цветов к памятникам и различные общегородские акции.
Ранее стало известно, что в Москве в этом году установят более 750 умных указателей с QR-кодами, которые расскажут о героях Великой Отечественной войны.
В прошлом году было установлено 19 умных указателей к Музею Победы на Поклонной горе, а также к домам, в которых проживали маршалы-полководцы.
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